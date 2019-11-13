В Янтарном погиб 22-летний дайвер
В ночь на среду в море утонул 22-летний дайвер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Трагедия произошла в районе Янтарного. По предварительным данным, молодой человек с лодки вместе с друзьями совершал погружение под воду, используя снаряжение для дайвинга. В какой-то момент он не смог подняться со дна и выбраться на берег. Один из приятелей обнаружил его в толще воды уже без признаков жизни.
По факту гибели калининградца проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU