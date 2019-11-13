В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет электричества и воды
В среду в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 23-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13.00 света не будет на ул. Балтийская 6-12, ул. Озёрная 15-19;
До 17.00 электричество отключено на ул. Габайдулина 39, 58, ул. Лукашова, Советский пр-т 285, шоссе Люблинское 6, СНТ «Космос-2», СНТ «40 лет Победы»;
До 18.00 света не будет по следующим адресам:
ул. Богатырская 1а-в, 2-6,
ул. Герцена 1-13а, 8-28, 15-27,
ул. Глинки 2-10,
ул. Колхозная 26, 26а,
ул. Аллея Смелых 91, 107, 114, 116 (училище олимпийского резерва), 118 (СОШ № 15), 120, 122,
ул. Грибная 2а, 4а,
ул. Грунтовая 1-1а, 2а-2б,
ул. Муромская 5,
ул. Откосная 2-16,
пер. Клинский 1-23, 2-6а, 35,
ул. Вагоностроительная 3-5, 8а, 12,
ул. Нефтяная 1, 2-4а, 15,
ул. Радищева 81 (СОШ № 14),
ул. Рылеева 5-9, 6, 10,
ул. Ульяновская 4, 4а,
пр-т Победы 65, 81, 87,
пер. Станочный 4, 13.
Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. М. Галковского 2.
ул. Донская 5-11, ул. Курганская 3 (подъезд 6), ул. Озерова 33 и до 1 часов - на ул. Батальная 67, 67а, ул. Машиностроительная 60-64, 68-72, 68а, 110-116, 158-162, 164-172.
ИСТОЧНИК KP.RU