В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет электричества и воды

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-13T10:52:28+03:00

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В среду в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 23-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.00 света не будет на ул. Балтийская 6-12, ул. Озёрная 15-19;

До 17.00 электричество отключено на ул. Габайдулина 39, 58, ул. Лукашова, Советский пр-т 285, шоссе Люблинское 6, СНТ «Космос-2», СНТ «40 лет Победы»;

До 18.00 света не будет по следующим адресам:

ул. Богатырская 1а-в, 2-6,

ул. Герцена 1-13а, 8-28, 15-27,

ул. Глинки 2-10,

ул. Колхозная 26, 26а,

ул. Аллея Смелых 91, 107, 114, 116 (училище олимпийского резерва), 118 (СОШ № 15), 120, 122,

ул. Грибная 2а, 4а,

ул. Грунтовая 1-1а, 2а-2б,

ул. Муромская 5,

ул. Откосная 2-16,

пер. Клинский 1-23, 2-6а, 35,

ул. Вагоностроительная 3-5, 8а, 12,

ул. Нефтяная 1, 2-4а, 15,

ул. Радищева 81 (СОШ № 14),

ул. Рылеева 5-9, 6, 10,

ул. Ульяновская 4, 4а,

пр-т Победы 65, 81, 87,

пер. Станочный 4, 13.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. М. Галковского 2.

ул. Донская 5-11, ул. Курганская 3 (подъезд 6), ул. Озерова 33 и до 1 часов - на ул. Батальная 67, 67а, ул. Машиностроительная 60-64, 68-72, 68а, 110-116, 158-162, 164-172.

ИСТОЧНИК KP.RU