ФСБ инициировала выдворение 47 мигрантов из Калининградской области

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-13T11:18:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области прошли фильтрационно-рейдовые мероприятия в отношении выходцев из стран Центрально-Азиатского региона и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Сообщается, что всего было проведено 167 рейдов, в которых также приняли участие сотрудники полиции и Росгвардии. Было проверено 111 объектов проживания иностранных граждан, 60 строительных площадок, 63 предприятий сферы услуг и рынков, по ведомственным информационным массивам проверен 1801 иностранец.

В результате к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 66 человек, 47 гостей региона будут выдворены за пределы РФ.

«Принятые правоохранительными органами меры позволили предотвратить возможные общественно-опасные последствия, представляющие угрозу безопасности личности, обществу и государству», - заявили в пресс-службе УФСБ по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU