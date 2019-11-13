Калининградца осудили за сбыт поддельных денег
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили мужчину за хранение и сбыт поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В марте этого года калининградец продал телефон и получил десять 5-тысячных купюр. Вскоре он обнаружил, что четыре купюры поддельные. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчину решил сбыть их, чем он и стал заниматься, оплачивая покупки в магазинах и походы в кафе.
На суде мужчину признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU