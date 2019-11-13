Россельхознадзор пресек незаконный ввоз в Калининград 98 кг продуктов из Польши и Литвы
Региональное управление Россельхознадзора продолжает пресекать попытки незаконного ввоза в Калининградскую область продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За неделю сотрудники управления выявили на границе 16 человек, которые пытались ввезти в регион свыше 98 кг молочной и мясной продукции. Часть продукции возвращена в Польшу, часть в Литву.
Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU