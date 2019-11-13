Двое калининградцев попались на организации незаконной миграции
.Фото: Александр Подгорчук
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На двух жителей Калининградской области завели уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Сотрудники ФСБ задокументировали деятельность злоумышленников, которые организовали незаконное пребывание иностранцев на территории Калининградской области.
Одного из фигурантов дела отправили в СИЗО, второй находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU