Правительство: Сейчас в Калининграде есть зеленые зоны, которые не защищены от застройки

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-13T12:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде продолжается работа по разработке нового генплана, и горожане могут принять участие в деле сохранения зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня в региональном центре существуют лесные массивы, городские парки и сады, которые не защищены от коммерческой застройки. При разработке Генерального плана данные территории можно учесть и придать им статус «зелёной зоны». В этом случае никакое строительство в этой области уже не будет производиться, и можно будет говорить о её дальнейшем благоустройстве и преобразовании в красивую рекреационную зону», - отметили в правительстве

Для того, чтобы учесть все зелёные массивы в Калининграде, региональному правительству на первоначальном этапе необходимо получить информацию от жителей города, какие именно зоны, по их мнению, необходимо сохранить. Свои предложения можно направить до 20 ноября на почту blagoustroi@gov39.ru.

«Необходимо указать на онлайн-карте точку или сфотографировать с помощью телефона, уточнить адрес/расположение территории, которой необходимо придать статус «зелёной зоны» в Генеральном плане города Калининграда», - добавили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU