Более 300 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-13T13:15:37+03:00

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С начала 2019 года более 300 жителей Калининградской области сообщили о выплате зарплаты в «конверте». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для сбора информации о компаниях, в которых до сих пор есть «серые зарплаты», был разработан специальный онлайн-сервис на портале областного правительства. Эту информацию региональные власти передают в налоговую службу. Предостережения уже получили ОАО «Молоко», ООО «Стройиндустрия», ООО «Калининградский деликатес», ООО «Мегаполис», ООО «Балтика-Советск», ООО «Балтфиштрейд», ООО «Балтмоторс Групп», ООО «Балтмоторс-Инжиниринг», ООО «ЧОП «Кольчуга», ООО ЧОО «ЧК», ООО ЧОО «Ягуар Блэк» и ООО «Балтийская ярмарка».

Кроме этого, в первом квартале 2020 года на сайте правительства будет открыт специальный раздел «Работодатели региона». В нем будут отмечены юридические лица с положительным кредитом доверия, а также отдельно выделены недобросовестные компании, не исправившие ситуацию с фактами выплат «серой» заработной платы. Список будет корректироваться совместно с УФНС по Калининградской области. Цель раздела – проинформировать жителей, ищущих работу, об организациях, выдающих заработную плату «в конвертах».

ИСТОЧНИК KP.RU