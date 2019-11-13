В Калининграде на Большой окружной «Фольксваген» сбил женщину с детьми
В среду утром в Калининграде в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В начале восьмого утра на Большой окружной водитель «Фольксвагена» при подъезде к пешеходного переходу не снизил скорость и сбил пешехода.
«35–летняя женщина переходила проезжую часть с двумя маленькими детьми, которые шли сзади нее. После наезда на пешехода водитель допустил съезд в кювет слева по ходу движения», - сообщили в полиции.
В результате ДТП телесные повреждения получила пешеход и водитель. Дети не пострадали. Госавтоинспекция проводит проверку по данному ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU