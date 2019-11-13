2019-11-13T13:42:30+03:00
Происшествия

Калининградскую морячку обворовал ее молодой бойфренд

Расставаясь с любовницей, парень похитил ее злотые украшения стоимостью 136 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Гурьевского района обратилась 36-летняя жительница поселка Малое Исаково, которая сообщила о краже у нее золотых украшений на 136 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска установили и задержали подозреваемого. Это было нетрудно, поскольку потерпевшая знала его даже более чем хорошо. Пока законный супруг дамы обретался в дальнем плавании, сама она приятно проводила время с 26-летним бойфрендом. Когда подошел срок благоверному вернуться из рейса, моряка попросила любовника съехать ради их общей безопасности. Молодчик согласился, но на память о подруге перед уходом прихватил дюжину принадлежавших ей изделий из драгметалла. Их он потом сдал в ломбард, весело прогуляв вырученные деньги.

Часть похищенного полицейским, все-таки, удалось изъять, а в отношении вора возбудить уголовное дело. Хотя мужа калининградки это вряд ли сильно утешит.

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» (с)

ИСТОЧНИК KP.RU

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