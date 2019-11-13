2019-11-13T14:20:33+03:00
Происшествия

"Откройте - горгаз!": в Калининграде бизнесмен ограбил своего компаньона

Двое жителей Ладушкина проникли в квартиру, избили потерпевшего и завладели крупной суммой в рублях и валюте
Игорь ОРЕХОВ
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9 октября в квартиру одного из домов по улице Шахматной в Калининграде позвонили. На пороге стоял мужик в спецовке сотрудника газовой компании, который заявил, что ему необходимо проверить оборудование в жилище. Но едва ступил за порог, набросился на 20-летнего квартиросъемщика с кулаками. Избив, завернул в одеяло и приказал молчать, если жизнь дорога. После чего в квартире появился еще один налетчик.

- Такие меры предосторожности подозреваемыми были приняты не зря, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Дело в том, что второй преступник был хорошо знаком с потерпевшим они долгое время занимались вместе бизнесом в интернете и перепродавали виртуальное оружие для компьютерных онлайн игр с зарубежных торговых платформ на российские. Именно этот молодой человек, судя по всему, и выступил в данном случае в роли наводчика, позавидовав достатку компаньона.

Обыскав помещение, налетчики действительно смогли разжиться российской и иностранной валютой на общую сумму 4 миллиона рублей. После чего скрылись на автомобиле. Ограбленный горожанин вылез из-под одеяла и отправился в полицию - писать заявление о случившемся.

Сотрудники уголовного розыска подробно изучили все обстоятельства преступления, опросили пострадавшего и установили круг подозреваемых. Вскоре были задержаны 20-летний и 22-летний жители города Ладушкин. У парней при обыске нашли больше 300 тысяч рублей и 25 тысяч долларов США наличными. А также изъяли две только что купленные иномарки.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере», - добавила Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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