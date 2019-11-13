Главный архитектор Зеленоградска: В городе больше не будут строить дома выше семи этажей
Во вторник 12 ноября начальник управления архитектуры и градостроительства и главный архитектор Зеленоградска Илья Поздняков сообщил «Комсомолке», что в приморском городе больше не будет строиться новых домов выше семи этажей.
- Мы сейчас разработали новые правила землепользования и застройки и ограничили высоту новых зданий максимум до семи этажей, а в исторической части города – до пяти, - заявил Поздняков. - Поэтому новой застройки с высотой в 10 этажей в Зеленоградске не будет.
- У вас ведь уже понастроено много десятиэтажек.
- У нас девять максимум, - возразил Поздняков.
Правда, главный архитектор города-курорта затруднился сказать, сколько разрешений на строительство высоток в Зеленоградске выдано до принятия новых правил.
ИСТОЧНИК KP.RU