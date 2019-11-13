Главный архитектор Зеленоградска: В городе больше не будут строить дома выше семи этажей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-13T14:44:16+03:00

Правда, Илья Поздняков затруднился ответить, сколько разрешений на строительство высоток выдано до принятия новых правил

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Во вторник 12 ноября начальник управления архитектуры и градостроительства и главный архитектор Зеленоградска Илья Поздняков сообщил «Комсомолке», что в приморском городе больше не будет строиться новых домов выше семи этажей.

- Мы сейчас разработали новые правила землепользования и застройки и ограничили высоту новых зданий максимум до семи этажей, а в исторической части города – до пяти, - заявил Поздняков. - Поэтому новой застройки с высотой в 10 этажей в Зеленоградске не будет.

- У вас ведь уже понастроено много десятиэтажек.

- У нас девять максимум, - возразил Поздняков.

Правда, главный архитектор города-курорта затруднился сказать, сколько разрешений на строительство высоток в Зеленоградске выдано до принятия новых правил.

ИСТОЧНИК KP.RU