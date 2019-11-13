Суд обязал власти Гурьевска отремонтировать дренаж и осветить улицы в поселке Ушаково
Суд обязал власти Гурьевска отремонтировать дренаж и осветить улицы в поселке Ушаково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Еще в 2017 году на улице Подгорной в поселке была повреждена дренажная система, что приводила к подтоплениям. Однако администрация городского округа бездействовала, так что прокуратуре пришлось обращаться в суд.
Суд согласился с требованием прокуратуры, и обязал чиновников провести работы в течение трех месяцев, а также сделать в поселке уличное освещение. Чиновники пытались обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция отклонила жалобу.
ИСТОЧНИК KP.RU