СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-13T14:45:52+03:00

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Суд обязал власти Гурьевска отремонтировать дренаж и осветить улицы в поселке Ушаково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Еще в 2017 году на улице Подгорной в поселке была повреждена дренажная система, что приводила к подтоплениям. Однако администрация городского округа бездействовала, так что прокуратуре пришлось обращаться в суд.

Суд согласился с требованием прокуратуры, и обязал чиновников провести работы в течение трех месяцев, а также сделать в поселке уличное освещение. Чиновники пытались обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция отклонила жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU