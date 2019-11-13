Жителя Светлого будут судить за избиение до смерти двух бездомных
В Светлом началось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который избил до смерти двух человек. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Инцидент произошел вечером 4 апреля этого года. Обвиняемый на улице Советской жестоко избил двух бездомных. От полученных ранений один из них скончался на месте происшествия, второй умер в больнице.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в отношении двух лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU