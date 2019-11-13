Жителя Светлого будут судить за избиение до смерти двух бездомных

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-13T16:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлом началось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который избил до смерти двух человек. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел вечером 4 апреля этого года. Обвиняемый на улице Советской жестоко избил двух бездомных. От полученных ранений один из них скончался на месте происшествия, второй умер в больнице.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в отношении двух лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU