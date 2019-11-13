2019-11-13T19:01:03+03:00
Происшествия

Калининградская бизнесвумен продавала турпутевки в никуда

Приезжая на курорт, клиенты фирмы не могли вселиться в обещанные отели
Игорь ОРЕХОВ
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Следственной частью УМВД России по Калининградской области передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению директора турфирмы в целой серии мошенничеств.

Как установлено, 37-летняя бизнесвумен впаривала клиентам путевки, обещая райский отдых в различных странах Европы и Ближнего Востока. Доверчивые граждане выкладывали денежки, а когда оказывались в месте назначения, обнаруживали, что вместо рая попали в ад: места в отелях не оплачены или даже вообще не забронированы. Приходилось вновь идти на расходы – теперь уже незапланированные. И даже порой напрягать оставшихся в России родственников, прося их выслать деньги на обратный билет. Таким вот нехитрым способом дама обманула 19 калининградцев в общей сложности на 2, 5 миллиона рублей.

- Частично линию своей защиты женщина строила на том, что ее саму якобы обманул иностранный туроператор, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Но следователи выяснили, что указанная фирма прекратила свою деятельность задолго до махинаций подследственной. Да и сами договора с клиентами оказались фиктивным.

За «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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