Гоп-стоп на Батальной: у калининградца отняли телефон и кредитку с паролем
В Калининграде на улице Батальной двое незнакомцев остановили возвращавшегося домой 18-летнего паренька и потребовали отдать им телефон и деньги. Подкрепив свои слова ударами по лицу жертвы. В итоге получили не только вожделенный мобильник, но и банковскую карту с паролем от нее, который также был вынужден сообщить потерпевший. С кредитки впоследствии сняли 39 тысяч рублей.
В полиции, куда пришел ограбленный калининградец, подробно расспросили его и выяснили номер автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. После чего их стало уже делом техники. Спустя немного времени горожане, одному из которых 19, а другой – на год старше, уже давали показания на допросах.
Грабителям светит пребывание за решеткой в течение следующих 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU