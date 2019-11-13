Гоп-стоп на Батальной: у калининградца отняли телефон и кредитку с паролем

СЕГОДНЯ 19:12 2019-11-13T19:10:59+03:00

Получив несколько ударов по лицу и испугавшись за свою жизнь, молодой человек был вынужден отдать грабителям все, что они потребовали

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В Калининграде на улице Батальной двое незнакомцев остановили возвращавшегося домой 18-летнего паренька и потребовали отдать им телефон и деньги. Подкрепив свои слова ударами по лицу жертвы. В итоге получили не только вожделенный мобильник, но и банковскую карту с паролем от нее, который также был вынужден сообщить потерпевший. С кредитки впоследствии сняли 39 тысяч рублей.

В полиции, куда пришел ограбленный калининградец, подробно расспросили его и выяснили номер автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. После чего их стало уже делом техники. Спустя немного времени горожане, одному из которых 19, а другой – на год старше, уже давали показания на допросах.

Грабителям светит пребывание за решеткой в течение следующих 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU