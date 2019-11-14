2019-11-14T10:18:35+03:00
Происшествия

Из горящей 14-этажки на Сельме эвакуировали 78 человек

Пожар случился утром 14 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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Рано утром в четверг 14 ноября в Калининграде на Сельму прибыли несколько пожарных расчетов. В подвальном помещении дома №38 на ул. Челнокова горел электрощиток.

Как рассказал «Комсомолке» начальник пресс-службы управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, из многоэтажки эвакуировали 78 человек, из них 16 детей.

В подъездах здания, на этажах было сильное задымление, расплавилась пластиковая труба. Обошлось без пострадавших.

Всего для ликвидации пожара привлекалось 46 человек и 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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