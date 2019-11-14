Боец из Пионерского завоевал золотую медаль первенства Европы по тайскому боксу
Минск принял первенство Европы по тайскому боксу, собрав больше 400 спортсменов из 30 стран.
Отличился на соревновании и представитель Калининградской области.
Как сообщает министерство спорта региона, Вячеслав Евсюков из Пионерского первенствовал в весовой категории «до 44 кг».
В финале наш земляк победил сверстника из Беларуси. Итог – заслуженное золото.
В минспорта отмечают, что уже в эти выходные Вячеслав Евсюков примет участие в крупном домашнем международном турнире памяти первого президента региональной федерации муай-тай Владимира Решетина.
В Пионерском выступят более 150 представителей спортшкол Литвы, Латвии, Эстонии и регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU