Боец из Пионерского завоевал золотую медаль первенства Европы по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-14T10:25:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Минск принял первенство Европы по тайскому боксу, собрав больше 400 спортсменов из 30 стран.

Отличился на соревновании и представитель Калининградской области.

Как сообщает министерство спорта региона, Вячеслав Евсюков из Пионерского первенствовал в весовой категории «до 44 кг».

В финале наш земляк победил сверстника из Беларуси. Итог – заслуженное золото.

В минспорта отмечают, что уже в эти выходные Вячеслав Евсюков примет участие в крупном домашнем международном турнире памяти первого президента региональной федерации муай-тай Владимира Решетина.

В Пионерском выступят более 150 представителей спортшкол Литвы, Латвии, Эстонии и регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU