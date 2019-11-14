Калининградская «Балтика» потерпела поражение в выездном мачте
.Фото: fc-baltika.ru
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В среду, 13 ноября, в матче 23-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» на выезде играла с московским «Чертаново»
Хозяева забили трижды, «Балтика» смогла ответить лишь точным ударом Алихана Шаваева. При этом, игру балтийцы заканчивали вдевятером - на 68-й минуте был удален Ян Казаев, на 90-й - Младен Кашчелан.
Итоговый счет 3:1 в пользу хозяев поля.
После поражения «Балтика» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU