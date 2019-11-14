2019-11-14T10:34:29+03:00
Общество

В Калининграде на Тенистой Алле продлевают одностороннее движение

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде продлеваются ограничения движения транспорта на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, после обращений подрядчиков ремонта тротуаров продлевается одностороннее движение на Теннисной Алле – до 27 декабря.

Временное закрытие движения транспорта по ул. Ушинского продлевается до 15 декабря в связи с ремонтом фасада областной научной библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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