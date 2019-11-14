В Калининграде на Тенистой Алле продлевают одностороннее движение
.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:
В Калининграде продлеваются ограничения движения транспорта на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, после обращений подрядчиков ремонта тротуаров продлевается одностороннее движение на Теннисной Алле – до 27 декабря.
Временное закрытие движения транспорта по ул. Ушинского продлевается до 15 декабря в связи с ремонтом фасада областной научной библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU