Калининградские школы получат 100-миллионную субсидию на IT-инфраструктуру
Калининградская область получит более 100 млн рублей на развитие IT-инфраструктуры в школах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве цифрового развития и связи, федеральная субсидия будет направлена на приобретение оборудования для развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
В частности, 100,2 млн рублей планируется распределить между 53 учреждениями образования в девяти муниципалитетах
В пресс-службе областного правительства уточнили, что речь идет о создании в школах единого цифрового контура, в рамках которого с высокоскоростным интернетом могут одновременно работать нескольких десятков устройств.
«Это расширяет возможности для дистанционного обучения, упрощает систему оценки и проверки выполненных заданий. В Калининградской области первая такая точка заработала в октябре этого года в гимназии №7 Балтийска», - отметили в пресс-служба регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU