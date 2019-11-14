Калининградские школы получат 100-миллионную субсидию на IT-инфраструктуру

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-14T10:37:29+03:00

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Калининградская область получит более 100 млн рублей на развитие IT-инфраструктуры в школах. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве цифрового развития и связи, федеральная субсидия будет направлена на приобретение оборудования для развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

В частности, 100,2 млн рублей планируется распределить между 53 учреждениями образования в девяти муниципалитетах

В пресс-службе областного правительства уточнили, что речь идет о создании в школах единого цифрового контура, в рамках которого с высокоскоростным интернетом могут одновременно работать нескольких десятков устройств.

«Это расширяет возможности для дистанционного обучения, упрощает систему оценки и проверки выполненных заданий. В Калининградской области первая такая точка заработала в октябре этого года в гимназии №7 Балтийска», - отметили в пресс-служба регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU