Калининградские власти ожидают 1,7 млн туристов по итогам 2019 года

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-14T10:45:31+03:00

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Туристический поток в Калининградскую область по итогам 2019 года составит 1,7 млн человек. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. В прошлом году регион посетило 1 млн 520 тысяч туристов.

По словам министра, росту иностранного турпотока способствует работа режима электронных виз. С начала его действия в Калининградскую область приехали порядка 50 тысяч иностранцев.

Выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме Ермак рассказал об основных перспективах развития туристической индустрии в ближайшем будущем

«Классические пакетные туры становятся всё менее популярными, формируются так называемые «режиссерские туры» – это основной тренд ближайших десяти лет, - сказал Ермак. - Мы ориентируемся на самостоятельных путешественников, которых становится все больше и больше. И задача туроператоров – предлагать уникальный продукт, который люди не смогут организовать самостоятельно без помощи специалистов, – подчеркнул руководитель ведомства. – Нужно учитывать возрастающую популярность комбинирования целей путешествия. Например, деловые поездки все чаще совмещают с экскурсионным отдыхом».

ИСТОЧНИК KP.RU