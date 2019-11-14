В Калининграде в четверг 10 улиц и три СНТ остались без электричества

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-14T10:58:14+03:00

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В четверг, 14 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов света не будет на ул. Поселковая 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, ул. Тургенева 1, 1а, 8, 8а, 10;

С 9 до 17 часов электричество отключено у потребителей СНТ «Янтарь», СНТ «50 лет Октября», СНТ «Кедр»;

До 18 часов света не будет на ул. Гайдара 129а, 131а (ВНС), 125-139, ул. Балтийская 26-38, ул. Зелёная 81-91, 82, ул. Озёрная 31, 35, 35а, 35б, 35в, 37-41ул. Театральная 122, ул. Театральная 34, ул. Марш. Борзова 58д, 58е, 6-64, 67-93, ул. Авторемонтная 23-29.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. Аллея Смелых 91, 109-141, 136-138 (роддом № 3), 154, 164, ул. Судостроительная 122, 140-144, 140а, ул. Клинская 6-10, 17-19, 18-32, ул. Луганская 2, 3, ул. Муромская 2-2а (дом ребёнка), пер. Парковый 2-4, 3-5, до 17.00 на ул. Киевская 60а, 74 а,е, 76-98, 95-101, до 18 часов - на ул. Гайдара 111-145, 158-160, ул. Зелёная 81-85.

ИСТОЧНИК KP.RU