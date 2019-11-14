2019-11-14T11:24:50+03:00
Происшествия

В центре Калининграда в ДТП пострадал 3-летний мальчик

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В среду днем в Калининграде произошло ДТП в котором пострадал 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Гвардейском проспекте около здания мэрии. Водитель «Фольксвагена» врезалась в двигавшийся впереди «Мини Купер».

В результате ДТП телесные повреждения получил 3-летний мальчик - пассажир «Мини Купера», который был в детском специальном удерживающем устройстве и был пристегнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24