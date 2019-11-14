В центре Калининграда в ДТП пострадал 3-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-14T11:24:50+03:00

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В среду днем в Калининграде произошло ДТП в котором пострадал 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Гвардейском проспекте около здания мэрии. Водитель «Фольксвагена» врезалась в двигавшийся впереди «Мини Купер».

В результате ДТП телесные повреждения получил 3-летний мальчик - пассажир «Мини Купера», который был в детском специальном удерживающем устройстве и был пристегнут.

ИСТОЧНИК KP.RU