В Мамоново «Ауди» врезалась в бетонное ограждение: пятеро пострадавших

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-14T11:29:02+03:00

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Пять человек пострадали в ДТП в Мамоново в среду, 13 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,

Авария произошла на улице Артиллерийской. Водитель «Ауди» на правостороннем закруглении дороги превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. После столкновения автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель и четверо пассажиров - 40-летний, 37-летний и 47-летний мужчины, а также 21-летняя женщина. Для ликвидации последствий аварий привлекались сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU