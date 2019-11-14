На ул. Багратиона в Калининграде сбили женщину на «зебре»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-14T13:04:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду вечером на улице Багратиона в Калининграде под колеса автомобиля попала женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в районе дома №44. Водитель «Хендая» при повороте налево сбила 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU