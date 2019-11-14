На ул. Багратиона в Калининграде сбили женщину на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду вечером на улице Багратиона в Калининграде под колеса автомобиля попала женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в районе дома №44. Водитель «Хендая» при повороте налево сбила 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU