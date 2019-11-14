В правительстве назвали муниципалитеты со слабой динамикой погашения задолженности по транспортному налогу

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-14T13:11:26+03:00

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В Калининградской области есть пять муниципалитетов со слабой динамикой по погашению задолженности по транспортному налогу. Об этом сообщила вице-премьер Наталья Сибирева в ходе специального совещания в Гвардейске.

«Мы провели мониторинг и выявили пять муниципалитетов. Это Светлый, Гвардейск, Полесск, Неман и Правдинск. Во всех, за исключением первых двух, где они уже состоялись, в ближайшее время будут проведены совещания, которые призваны наладить межведомственное взаимодействие, именно поэтому на них присутствуют представители всех причастных структур, а также способствовать активизации работы по снижению задолженности жителей муниципалитета. Задача по повышению уровня собираемости налогов поставлена губернатором региона, – подчеркнула вице-премьер.

На 1 октября в Гвардейском городском округе совокупная задолженность физических и юридических лиц по транспортному налогу составляет более 34 миллионов рублей. При этом за предыдущие восемь месяцев задолженность была снижена почти на 3 миллиона рублей, и количество крупнейших должников сократилось на 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU