В Советске руководство компании оштрафовали на 50 тысяч за несвоевременный расчет уволенных сотрудников
.Фото: Александр Подгорчук
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В Советске оштрафовали предприятие и ее руководство за несвоевременную выплату расчета при увольнении сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
МБУСО «СКЦСОН «Вита» уволило 21 сотрудника, однако выплата всех сумм, причитающихся работникам от работодателя, не была произведена в день их увольнения.
На юридическое лицо и должностных лиц завели административные дела. В результате юридическое лицо, руководитель и главный бухгалтер были оштрафованы на 30 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU