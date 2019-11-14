Калининградец лишился смартфона, пока забирал ребенка из детсада

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-14T14:03:23+03:00

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Буквально пять минут потребовалось жителю Калининграда, чтобы забрать своего ребенка из детсада на улице Калужской – мужчина даже не стал закрывать автомобиль, на котором приехал. И напрасно! Ибо вернувшись, не обнаружил в салоне своего мобильного телефона.

Как выяснили позже оперативники угрозыска, горожанин стал жертвой 40-летнего уголовника, который оказался поблизости и воспользовался беспечностью автомобилиста. Установить личность вора удалось, опросив других родителей, забиравших в это время своих чал по домам. Благодаря этим показаниям, был составлен фоторобот подозреваемого. Весьма помогли в раскрытии преступления и оставленные преступником в салоне машина отпечатки пальцев – аналогичные нашлись в ведомственной базе данных «Папилон».

Когда ранее уже судимого калининградца задержали, выяснилось, что похищенный телефон он успел продать.

ИСТОЧНИК KP.RU