На ул. Шатурской «Опель» сбил столб и выехал на тротуар
Фото: Денис КондратьевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В поселке Васильково «Опель» на огромной скорости врезался в столб в выехал на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло в районе перекрестка с улице 40-летия Победы. В результате столкновения столб с дорожными знаками упал на тротуар. Там же оказался и автомобиль.
Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU