На ул. Шатурской «Опель» сбил столб и выехал на тротуар

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-14T15:14:32+03:00

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В поселке Васильково «Опель» на огромной скорости врезался в столб в выехал на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в районе перекрестка с улице 40-летия Победы. В результате столкновения столб с дорожными знаками упал на тротуар. Там же оказался и автомобиль.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU