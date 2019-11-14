В Калининграде полицейский 5 лет незаконно получал надбавки к окладу по фальшивому диплому

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-14T16:00:45+03:00

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В Калининграде будут судить бывшего сотрудника полиции за мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Правоохранитель предоставил в отдел кадров УМВД подложный диплом о высшем юридическом образовании, и это стало основанием для получения 50-процентной надбавки к окладу. Всего за пять лет он незаконно получил свыше 800 тысяч рублей.

Уголовное дело по мошенничеству на уже бывшего полицейского направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU