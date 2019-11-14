Житель Багратионовска получил 10 лет «строгача» за сбыт тяжелых наркотиков

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-14T16:12:12+03:00

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В Багратионовске осудили местного жителя за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В марте этого года 37-летний мужчина купил 0,018 гр наркосмеси, которая содержала в себе метадон и карфентанил. В тот же день злоумышленник продал наркотики и был задержан сотрудниками полиции.

На суде он заявил, что купил наркотики для личного потребления, а не для продажи.

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU