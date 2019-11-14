2019-11-14T17:19:26+03:00
Общество

На границе в Безледах задержали калининградца с поддельной страховкой

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали водителя из Калининграда с поддельной «зеленой картой». Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Водитель «Ниссана» предъявил пограничникам в пункте пропуска Безледы литовский страховой полюс на автомобиль. Однако в ходе проверки выяснилось, что документ является поддельным.

В результате чтобы продолжить поездку 34-летнему мужчине пришлось купить новый полюс, на этот раз – подлинный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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