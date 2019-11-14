На границе в Безледах задержали калининградца с поддельной страховкой
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
Изменить размер текста:
На польской границе задержали водителя из Калининграда с поддельной «зеленой картой». Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Водитель «Ниссана» предъявил пограничникам в пункте пропуска Безледы литовский страховой полюс на автомобиль. Однако в ходе проверки выяснилось, что документ является поддельным.
В результате чтобы продолжить поездку 34-летнему мужчине пришлось купить новый полюс, на этот раз – подлинный.
ИСТОЧНИК KP.RU