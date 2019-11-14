Улицы Светлогорска к Новому году украсят огромными бокалами с шампанским
В Светлогорске уже готовятся к празднованию Нового 2020 года. Как рассказал глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко, скоро приедут новые новогодние украшения, и в этом году их будет много.
В администрации сообщили, что Калининградский проспект украсят «бокалами шампанского» - необычные конструкции из лампочек будут светиться в темноте. На деревьях «вырастут» светящиеся сосульки.
Запланировано организовать новые фотозоны: «Крылья» и «Светящаяся арка». Будут украшены ул. Октябрьская и ул. Ленина.
Уже в начале декабря гирлянды появятся на торговых киосках, затем и на улицах города.
ИСТОЧНИК KP.RU