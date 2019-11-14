В Полесском районе откроют приют для 1000 собак и 200 кошек

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-14T18:36:03+03:00

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Центр для безнадзорных животных объявил аукцион на разработку проектной документации для реконструкции зданий под приют для животных. На эти цели выделено 2,4 млн рублей.

Согласно документации, в поселке Славянское на участке площадью 17,9 тыс кв.метров должен появиться приют, в котором можно будет круглогодично содержать 1000 собак и 200 кошек.

Проектировщик должен предусмотреть, в том числе, манеж-приемную, ветеринарный блок, карантинное помещение, изолятор, помещения для содержания животных, административное помещение, склад и выгульную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU