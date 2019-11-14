Власти решили построить новый корпус для школы-интерната №1 в Калининграде

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-14T18:42:09+03:00

Планируется, что в новом 2-3 этажном корпусе будут обучаться свыше 200 воспитанников

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Региональные власти выделили 14,2 млн рублей на разработку проекта строительства нового корпуса для школы-интерната №1 в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется, что в новом 2-3 этажном корпусе будут обучаться свыше 200 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Подрядчик должен подготовить проект в течение 230 дней, а также провести инженерные изыскания, обследовать фундамент существующего здания школы на возможность проектирования близлежащего к нему нового корпуса. Он также должен разработать дизайн-проект основных помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU