2019-11-14T18:51:06+03:00
Общество

В центре Калининграда более 300 человек проверили уровень сахара в крови

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В четверг, 14 в центре Калининграда прошла акция по проверке уровня сахара в крови. Ее участниками стали 320 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

У 64 обследованных был отмечен повышенный уровень глюкозы в крови, среди которых восемь – больные сахарным диабетом. Также все посетители мобильного центра получили консультации диетолога и терапевта.

«С 2017 года такие акции проводятся в Калининграде ежеквартально, участие в них могут принять не только горожане, но и жители региона, – пояснила начальник департамента охраны здоровья областного минздрава Оксана Кокоулина. – Сегодня прошло четвертое по счету с начала года мероприятие. За два года в них приняли участие в общей сложности около двух с половиной тысяч человек. И характерно, что повышенный уровень сахара определяется примерно у четверти обследуемых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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