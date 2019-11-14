2019-11-14T18:53:51+03:00
Общество

41-летняя калининградка устроила наркопритон в своей квартире на ул. Куйбышева

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские закрыли наркопритон, который действовал в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

41-летняя горожанка на протяжении длительного времени предоставляла свою квартиру на улице наркоманам для употребления наркотиков. В ходе обыска в квартире изъяли все необходимые приспособления.

На женщину завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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