Власти заплатят 70 тысяч рублей тому, кто придумает знак, обозначающий въезд в Калининград

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-15T09:46:08+03:00

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В Калининграде решено объявить творческий конкурс на разработку эскизного проекта знака, обозначающего въезд в город со стороны улицы Невского. Вознаграждение победителю – 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс будет проводить главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов с 15 ноября по 15 января.

В опубликованном постановлении главы Калининграда Алексея Силанова значится, что деньги выделят из бюджета.

В документе также перечислены требования к участникам, порядок проведения конкурса и правила формирования комиссии.

Заявки от художников, проектировщиков и архитекторов принимают через МФЦ, или через сайт горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU