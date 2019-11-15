Власти заплатят 70 тысяч рублей тому, кто придумает знак, обозначающий въезд в Калининград
В Калининграде решено объявить творческий конкурс на разработку эскизного проекта знака, обозначающего въезд в город со стороны улицы Невского. Вознаграждение победителю – 70 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс будет проводить главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов с 15 ноября по 15 января.
В опубликованном постановлении главы Калининграда Алексея Силанова значится, что деньги выделят из бюджета.
В документе также перечислены требования к участникам, порядок проведения конкурса и правила формирования комиссии.
Заявки от художников, проектировщиков и архитекторов принимают через МФЦ, или через сайт горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU