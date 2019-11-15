В Зеленоградске влюбленных осудили за надпись на тротуаре

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-15T10:27:14+03:00

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В Зеленоградске на променаде появилась надпись: «Место первого поцелуя семьи Григорьевых». Влюбленные нанесли ее краской у скамейки на которой, вероятно, и случился тот самый поцелуй. Местным жителям такая отметка в прогулочной зоне не понравилась. Теперь надпись с сердечками обсуждают в соцсетях – фото опубликовали в группе «Зеленоградск Подслушано» в «ВКонтакте».

«От жителей Зеленоградска и гостей города хочется передать привет семейке идиотов Григорьевых! Горожане, внимательнее осматривайте свои подъезды! Место первого секса эта семейка тоже пометит...», - говорится в сообщении.

Одни комментаторы желают семье Григорьевых счастья и любви, другие проклинают за креатив.

Власти Зеленоградска, которые следят за порядком в городе, пока свою позицию не озвучили.

ИСТОЧНИК KP.RU