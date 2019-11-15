В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-15T10:37:30+03:00

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В пятницу в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Ленинградская 9,12, ул. Л. Голикова 15,16, 22-26, ул. В. Озёрная 19, 21(а,б,в);

До 18 часов электричество отключено на ул. Гайдара 131а (ВНС), 125-139, ул. Балтийская 26-38, ул. Зелёная 81-91, 82, ул. Озёрная 31-41, ул. Гайдара 122, ул. 9 Апреля 32-58, ул. Гражданская 11(д/с №24), ул. Боткина 2а.

Холодное водоснабжение до 15 часов приостановлено на ул. Добролюбова 17-23а, 20-44, ул. Воздушная 66-76, 53-83, ул. Красносельская 72, ул. Саратовская 1-15,2-18, ул. Бассейная 43, пр-кт Мира 125б, до 18 часов - на ул. Гайдара 111-145, 158-160, ул. Зелёная 81-85.

ИСТОЧНИК KP.RU