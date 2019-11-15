В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-15T10:40:23+03:00

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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Яну Сидорец. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 13 ноября девушка ушла из школы по улице Дзержинского и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам

Была одета: красная спортивная куртка, штаны зеленого цвета, черно-белые кроссовки, рюкзак темно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сидорец Яны, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU