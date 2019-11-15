Завершился доковый ремонт судна «Витязь»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-15T11:15:04+03:00

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На Светловском судоремонтном заводе научно-исследовательское судно «Витязь» спустили на воду. Музейный корабль, отмечающий в этом году 80-летие, в течение месяца ремонтировали в сухом доке.

Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, за прошедший с начала докования месяц выполнено 70 % запланированных работ. Очищена подводная часть корпуса, произведена покраска.

- Одновременно с покраской корпуса, на которую ушло около двух тонн краски, проводились проверки электрооборудования, вентиляционных и канализационных систем, замена неподлежащих восстановлению металлических частей палубных надстроек,- рассказали в музее.

Спустить судно на воду удалось со второй попытки. Первый пробный спуск выявил свищи. После их устранения судно «Витязь» было успешно выведено из сухого дока.

«Витязь» перегнали к причалу завода и ошвартовали. Оставшиеся работы будут проводиться «на воде» и закончатся в середине декабря.

Корабль вернется на привычное место швартовки у главного корпуса Музея Мирового океана 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU