Суд на 60 суток закрыл кафе на ул. Фрунзе в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-15T11:31:14+03:00

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Ленинградский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе «Абажур» на улице Фрунзе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе кафе. В частности, погрузка и выгрузка товара осуществляется во дворе жилого дома, где расположены окна жильцов, а система приточно-вытяжной механической вентиляции смонтирована и работает в нарушение санитарных правил: удаление воздуха из зала кафе осуществляется по каналам, которые выходят на улицу с торца жилого дома, на котором расположены окна квартир, и другие нарушения.

Суд признал юридическое лицо виновным нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта и приостановил работу на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU