В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отремонтируют дворы в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-15T12:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Калининграде по программе «Формирование современной городской среды» отремонтируют 9 дворовых территорий. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Список:

ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4

ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26,

ул. Марш. Баграмяна, 18, 20-24, 26, 28-32

ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85

ул. Карташева, 30 а-г, 32-34

ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12

ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21

ул. Беланова, 87, 89, 91

ул. Аксакова, 66-76, ул.Краснопрудная, 45-51, 53-55,

ул.Бежецкая, 1-7, 2-8, ул.Куприна, 1-7

ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24

«Принцип, по которому отбирались дворы прост - чем больше людей проживает вокруг, тем выше шансы. Мы очень надеемся, что на торгах подрядчики скинут цену и нам удастся высвободить ещё несколько миллионов, чтобы уже в 2020 году дополнить этот список», - отметили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU