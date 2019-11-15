В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отремонтируют дворы в 2020 году
В 2020 году в Калининграде по программе «Формирование современной городской среды» отремонтируют 9 дворовых территорий. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».
Список:
ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4
ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26,
ул. Марш. Баграмяна, 18, 20-24, 26, 28-32
ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85
ул. Карташева, 30 а-г, 32-34
ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12
ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21
ул. Беланова, 87, 89, 91
ул. Аксакова, 66-76, ул.Краснопрудная, 45-51, 53-55,
ул.Бежецкая, 1-7, 2-8, ул.Куприна, 1-7
ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24
«Принцип, по которому отбирались дворы прост - чем больше людей проживает вокруг, тем выше шансы. Мы очень надеемся, что на торгах подрядчики скинут цену и нам удастся высвободить ещё несколько миллионов, чтобы уже в 2020 году дополнить этот список», - отметили в мэрии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU