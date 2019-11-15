Калининградцы смогут звонить с таксофонов на любые номера бесплатно

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-15T12:08:05+03:00

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Звонки с таксофонов на любые телефонные номера в России стали бесплатными. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Калининградской области Алексей Игнатенко.

По его словам, с ноября этого года «Ростелеком» отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи с таксофонов. В Калининградской области установлено 1 099 таксофонов

По словам министра, сейчас таксофоны в первую очередь выполняют социальную функцию.

«Для некоторых отдаленных населенных пунктов это важное средство связи. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, противопожарную службу. Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей», - сказал Алексей Игнатенко.

ИСТОЧНИК KP.RU