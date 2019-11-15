Мэрия Калининграда покупает 180 контейнеров для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-15T12:16:14+03:00

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Калининградская служба заказчика объявила аукцион на покупку 180 контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте госзакупок.

На покупку контейнеров выделено 16,5 млн рублей. За эти деньги планируется приобрести 60 контейнерных шкафов для сбора пластика, 60 – для сбора металла и столько же для сбора картона и бумаги.

Грузоподъемность контейнеров должна быть не менее 1000 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU