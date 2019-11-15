В Калининградской области создали петицию, чтобы сохранить уникальный дом у моста королевы Луизы в Советске

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-15T12:41:41+03:00

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В Калининградской области активисты и неравнодушные продолжают борьбу за сохранение жилого дома №1-3 на улице Базарной в городе Советске. Это старинный дом, расположенный у моста королевы Луизы. Ранее руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что дом «в пограничной зоне и никому не нужен».

- Его действительно собираются разбирать, - сказал Маслов.

Однако, жители Советска встали на защиту уникального дома, начали распространять по соцсетям информацию и проводить опросы. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за сохранение и реставрацию дома и против его сноса после расселения.

А теперь еще создана петиция, которая адресована губернатору Калининградской области и властям Советска.

Жители региона просят сохранить культурное наследие прошлого и найти средства на восстановление и реконструкцию исторического здания.

Петицию подписали более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU