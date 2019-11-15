В Калининградской области создали петицию, чтобы сохранить уникальный дом у моста королевы Луизы в Советске
В Калининградской области активисты и неравнодушные продолжают борьбу за сохранение жилого дома №1-3 на улице Базарной в городе Советске. Это старинный дом, расположенный у моста королевы Луизы. Ранее руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что дом «в пограничной зоне и никому не нужен».
- Его действительно собираются разбирать, - сказал Маслов.
Однако, жители Советска встали на защиту уникального дома, начали распространять по соцсетям информацию и проводить опросы. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за сохранение и реставрацию дома и против его сноса после расселения.
А теперь еще создана петиция, которая адресована губернатору Калининградской области и властям Советска.
Жители региона просят сохранить культурное наследие прошлого и найти средства на восстановление и реконструкцию исторического здания.
Петицию подписали более 300 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU