Власти Калининграда зарезервировали свыше 70 участков для многодетных семей
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Администрация Калининграда зарезервировала 77 земельных участков для дальнейшего выделения их многодетным семьям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Участки резервируются в микрорайоне им. Космодемьянского, на Северной горе и в границах ул. Подполковника Емельянова - ул. Дзержинского - железная дорога - ул. Энергетиков - ул. Ямская - ул. С. Лазо - ул. Новинская.
Участки резервируются на три года
ИСТОЧНИК KP.RU