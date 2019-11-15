В понедельник часть Багратионовска останется без электричества

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-15T12:54:41+03:00

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В понедельник, 18 ноября, в Багратионовске в связи с ремонтными работами ожидается отключение электроэнергии. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

С 10 до 17 часов без света останутся следующие объекты:

- Сырзавод, - торговый центр " Анютка", - ул. Иркутско-Пинской дивизии, - ул. Дружбы, - больница, магазины, - МЧС, редакция газеты, - горгаз, ООО " Мясной дом", - хлебозавод, баня, - котельная, КНС, рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU